Il Napoli vende Fabian Ruiz e lascia a mani vuote Inter e Milan

Non arrivano buone notizie per il rinnovo di Fabian Ruiz: l’addio dello spagnolo può essere una cattiva notizia anche per Inter e Milan

Sarà un Napoli diverso da quello visto quest’anno: la prossima stagione si preannuncia come la prima di un nuovo corso.

Un corso che partirà senza il capitano Insigne, con ormai le valigie chiuse destinazione Canada, ma anche senza altri calciatori che in quest’annata hanno recitato ruolo da protagonista.

Lo è stato anche Fabian Ruiz che è uno di quelli che potrebbe salutare il Golfo. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e non c’è aria di rinnovo nonostante l’incontro andato in scena ieri con il presidente Aurelio De Laurentiis. La nuova politica degli ingaggi imposta dal patron non prevede eccezioni e le richieste del 25enne ex Betis difficilmente potranno essere soddisfatte. Ed allora, davanti all’offerta giusta arriverà la cessione.

Una notizia che intriga il Real Madrid: Ancelotti ha voluto Fabian Ruiz al Napoli ed ora è pronto a portarlo al Bernabeu. Il centrocampista azzurro è stato individuato come possibile sostituto di Modric e i due potrebbero condividere lo spogliatoio nell’ultima stagione del croato a Madrid.

Calciomercato, il Napoli cede Fabian Ruiz: lo scambio frega Inter e Milan

Il Real Madrid dovrà però presentare una proposta importante al Napoli: nonostante il contratto in scadenza nel 2023, De Laurentiis non è intenzionato a privarsi di Fabian Ruiz se non per una offerta cospicua.

Al Real hanno però la carta che potrebbe facilitare l’operazione: Dani Ceballos, anche lui in scadenza nel 2023, è un nome che potrebbe intrigare la società partenopea. Uno scambio, con conguaglio a favore del Napoli, potrebbe essere la classica soluzione che mette tutti d’accordo. Tutti tranne Inter e Milan, altre due società che seguono Ceballos: il 25enne di Utrera è il profilo ideale come vice-Brozovic e fa gola anche ai rossoneri.

Lo scambio con Fabian Ruiz potrebbe mettere fuori gioco le milanesi con un aspetto da valutare: l’ingaggio da quasi tre milioni di euro di Ceballos che potrebbe essere un ostacolo per il suo approdo in azzurro.