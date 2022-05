Inter e Roma dicono addio al colpo in difesa: rinnovo a un passo

Il calciomercato estivo è alle porte e sia Inter che Roma vedono già sfumare un possibile obiettivo: rinnovo a un passo ormai

Un finale di stagione ancora molto intenso quello che aspetta Inter e Roma. I nerazzurri questa sera affronteranno la Juventus in finale di Coppa Italia e poi dovranno affrontare le ultime due giornate di campionato decisive per lo scudetto. I giallorossi invece oltre alle ultime due partite di campionato, fondamentali per la qualificazione in Europa, giocheranno poi la finale di Conference League contro il Feyenoord.

Al termine della stagione poi si apriranno le porte del calciomercato estivo, ma sin da ora i club si stanno muovendo per anticipare i tempi e soprattutto la concorrenza. Inter e Roma però avrebbero già perso un’occasione per rinforzare la difesa. Il difensore è vicino al rinnovo col Real Madrid.

Calciomercato, niente Nacho per Inter e Roma: rinnovo col Real Madrid sempre più vicino

Calciomercato estivo che si infiamma sin da ora, nonostante manchi ancora un po’ alla sua apertura. In particolare Inter e Roma da tempo avrebbero messo gli occhi sullo stesso obiettivo per cercare di rinforzare i propri reparti difensivi. Questo sarebbe Nacho, difensore del Real Madrid classe ’90 con contratto in scadenza nel 2023.

L’obiettivo però sembrerebbe ormai vicino a sfumare per entrambe. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Defensacentral.com’, Nacho sarebbe ormai a un passo dal rinnovo coi ‘Blancos’. Il prolungamento del contratto sarebbe un premio per la ottima stagione disputata e dunque Inter e Roma dovranno guardare altrove per trovare un difensore.