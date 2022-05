La Juve ha deciso per Bremer: colpaccio e reazione dell’Inter

La Juventus molla Bremer e favorisce l’Inter: virata dei bianconeri sul big della Liga

La Juventus sta seguendo diversi difensori per rinforzare il reparto nella prossima stagione. La società ha aperto diverse piste non solo in Serie A ma anche all’estero.

La pista Romagnoli dal Milan rimane ancora viva, nonostante l’inserimento della Lazio, squadra per cui il difensore rossonero fa il tifo sin da piccolo. In Serie A c’è anche l’ipotesi Koulibaly ma la trattativa col Napoli è complicata. La Juve da tempo ha anche messo gli occhi su Gleison Bremer e potrebbe aprirsi una vera e propria sfida di mercato con l’Inter che lo sta seguendo ormai da tempo.

La Juve molla Bremer e vira su Pau Torres

Bremer è uno dei più ambiti nel suo ruolo e sembra destinato a lasciare il Torino dopo una grandissima stagione, grazie al lavoro perfetto di Ivan Juric. La Juventus, però, sembra aver mollato la presa per il brasiliano, favorendo quindi l’assalto dell’Inter che si troverebbe con una concorrente, e non da poco, in meno.

La Juventus sembra aver mollato Bremer per virare su un altro difensore molto interessante. Si tratta di Pau Torres, classe ’97 del Villareal. Lo spagnolo è un difensore moderno, dinamico, e anche goleador, come dimostrano i 5 gol stagionali tra Liga e Champions League. Il Villareal valuta il suo difensore circa 45 milioni di euro ma la Juve potrebbe inserire Kaio Jorge nell’affare, per abbassare la richiesta del ‘Sottomarino giallo’.