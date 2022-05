Conte li mette in vendita: tripla occasione per Juve e Inter

Antonio Conte inizia già a programmare la sessione estiva di calciomercato e mette sul mercato tre giocatori: occasioni per Juventus e Inter

Si inizia ad accendere la sessione estiva di calciomercato, anche se in Italia aprirà il prossimo primo luglio e dunque manca ancora circa un mese e mezzo all’apertura. Nel frattempo i club sono già alla ricerca di rinforzi che possano rinforzare le proprie rose, ma fondamentali saranno anche le cessioni per finanziare i nuovi acquisti.

Proprio dagli addii sembrerebbe poter cominciare la propria campagna estiva per i trasferimenti il Tottenham. Infatti gli ‘Spurs’ avrebbero messo sul mercato ben tre giocatori. Juventus e Inter potrebbero sfrutta la tripla occasione dalla squadra di una loro vecchia conoscenza, Antonio Conte.

Conte mette in vendita Bergwijn, Lo Celso e Ndombele: Juventus, Inter e non osservano

Il Tottenham potrebbe diventare una fonte importante di occasioni per i club italiani nella prossima sessione di calciomercato estiva. Infatti, secondo quanto riportato da ‘The Spurs Web’, il club inglese avrebbe deciso di ascoltare offerte per le uscite di tre giocatori.

Uno di questi sarebbe Giovani Lo Celso, che a fine stagione rientrerà dal prestito al Villareal, ma per il quale sembrerebbe non esserci più spazio. Il centrocampista argentino potrebbe essere un’ottima occasione per la Juventus, che lo osserva da un po’. Il secondo nome sarebbe quello di Steven Bergwijn, attaccante classe ’97 che è stato accostato all’Inter ma anche alla Roma. Infine il terzo nome sarebbe quello di Tanguy Ndombele, centrocampista francese che già a gennaio fu accostato sempre al club capitolino.