Spettacolo in finale: l’Inter alza la Coppa Italia

Partita pazza tra Juventus ed Inter. Barella la sblocca subito, in tre minuti Vlahovic e Alex Sandro ribaltano tutto, ma poi Calhanoglu pareggia ancora su rigore

Juventus-Inter si inserisce perfettamente tra le partite più belle dell’anno. Cambi di volto, partite nelle partite, sorprese a non finire hanno caratterizzato una finale di Coppa Italia giocata a viso aperto e per vincere da entrambe le squadre.

A sbloccarla all’Olimpico è un destro a giro di Barella. Al rientro dagli spogliatoi, però, bastano tre minuti alla Juventus per cambiare l’esito della gara. Alex Sandro sfrutta un errore di Handanovic e poi Vlahovic in contropiede firmano la rimonta della Juventus. Un rigore procurato da Lautaro e trasformato da Calhanoglu riporta poi il risultato in parità.

Ai supplementari è ancora un rigore a cambiare le sorti della gara. Erroraccio di de Ligt che commette fallo su de Vrij, Perisic non sbaglia. Lo stesso, pochi istanti dopo chiude definitivamente i conti sul 2-4 con un gol all’incrocio da cineteca.