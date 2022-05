CMNEWS | Perisic alza la voce: c’è la data del dentro o fuori

Due gol decisivi in finale di Coppa Italia, ma il futuro di Ivan Perisic è sempre in bilico: le dichiarazioni del croato fanno discutere

Un cambiamento incredibile per Ivan Perisic, che sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia dell’Inter: decisivi le sue due reti in finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Da esterno offensivo a laterale a tutta fascia: la seconda vita di Ivan Perisic è iniziata con Antonio Conte per poi proseguire alla grande con Simone Inzaghi, che ha lasciato ancora più libertà di movimento. Così il futuro del campione croato è sempre in bilico visto che è in scadenza nel prossimo giugno. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Calciomercatonews.com, la dirigenza nerazzurra non sarebbe timorosa per il suo possibile addio. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro con i contatti frequenti ormai da tempo: le parti vogliono rinnovare la fiducia, lo scenario resta molto aperto. In caso di addio, l’Inter resta comunque tranquilla vista la presenza in rosa di Gosens, arrivato nella sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Inter, il futuro da decidere per Ivan Perisic

Nel post partita lo stesso Perisic ai microfoni di Mediaset si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno fatto subito discutere: “Per i grandi giocatori non si aspetta la fine”. Come appreso in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.news, l’aspetto più importante non è quello economico, ma l’intesa andrebbe trovata sul progetto e per quanto riguarda lo scenario tecnico. La prossima settimana sarà così decisiva tra possibile addio o permanenza in maglia nerazzurra per continuare a regalare gioie ai tifosi.