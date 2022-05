La Juve reagisce subito, colpo dal Manchester City

Occasione dal Manchester City di Guardiola per la Juventus. La società bianconera vuole tornare subito protagonista. Tutti i dettagli

“Quello che potevo fare l’ho fatto. Lunedì saluterò lo Stadium, poi farò qualche scampolo a Firenze, magari. Lascerò, da anni dico che non voglio finire arrancando”.

“Stasera, fino a quando ce l’ho fatta, mi sembra di aver dimostrato di essere all’altezza. Per questo, lascio con gioia e serenità. Quando si passano tanti anni nella Juve, questa maglia e questa società ti entrano dentro. Fra poco sarò il più grande tifoso”. Dopo la finale di Coppa Italia, Giorgio Chiellini ha annunciato il suo addio alla Juventus al termine della stagione. È ora ufficiale la decisione del capitano bianconero, con la dirigenza che sarà subito chiamata a colmare il vuoto lasciato dall’esperto difensore. Ecco un possibile nome a sorpresa per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, occasione Ake dal Manchester City

Oltre ai nomi noti già accostati alla società bianconera, da Bremer a Milenkovic, un’importante occasione potrebbe arrivare dalla Premier League. Nathan Ake, infatti, non si è mai affermato nel Manchester City di Pep Guardiola ed è a tutti gli effetti un’alternativa per il tecnico spagnolo. Pagato oltre 40 milioni, il difensore olandese e connazionale di de Ligt potrebbe così lasciare i Citizens nella prossima estate attraverso la formula del prestito. La Juventus è alla finestra e non è escluso che possa fare un tentativo, con l’inserimento di un eventuale riscatto futuro. Staremo a vedere.