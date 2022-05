Milan ed Inter al tappeto: l’asso nella manica per il colpaccio

La prossima sessione di calciomercato potrebbe vedere un grande colpo dal Manchester City: le big italiane finiscono ko



La Serie A deve ancora regalare il verdetto più importante, nella parte alta della classifica. Inter e Milan si danno battaglia ormai da mesi per uno degli scudetti più tirati degli ultimi anni. In attesa di conoscere come finirà, le big del calcio italiano si stanno già dando da fare in vista della sessione di calciomercato che, tra poche settimane, riaprirà ufficialmente. E da questo punto di vista, uno dei nomi maggiormente accostati a Juventus, Inter e Milan per la prossima stagione sembra poter prendere una strada differente rispetto alle piste italiane.

Occhi in casa Manchester City, dove la società inglese ha da poco annunciato ufficialmente l’arrivo di Erling Haaland. Una pedina stellare per l’attacco di Pep Guardiola che, dunque, dovrà fare spazio dedicandosi alle cessioni. In tal senso, il nome di Gabriel Jesus (che era già dato tra i partenti a giugno) è sempre più vicino a salutare Manchester: il brasiliano, però, non approderà in Italia.

Niente Inter e Milan: il big resta in Premier

Milan, Inter e Juventus restano al palo, ferme, con le possibilità che Gabriel Jesus sfumi definitivamente che. aumentano con il passare dei giorni. A farsi avanti per la stella verdeoro, in scadenza nel 2023 con i ‘Citizens’, sarebbe infatti il Newcastle. I ‘Magpies’ hanno tutta l’intenzione di vivere una stagione da protagonisti e per questo punteranno a colpi di spessore dal prossimo giugno.

Per circa 40 milioni di euro, Gabriel Jesus potrebbe quindi restare in Premier League approdando al Newcastle. L’asso nella manica del club bianconero sarebbe Bruno Guimaraes, connazionale dell’attaccante del Manchester City e pronto a convincerlo a trasferirsi alla corte di Howe.

Gabriel Jesus, in questa stagione, ha collezionato 39 presenze con 13 reti e 12 assist vincenti: il suo futuro potrebbe essere ancora in Inghilterra.