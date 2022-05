Bufera Juve-Inter: doppia squalifica UFFICIALE

Il Giudice Sportivo ha reso ufficiale una doppia squalifica in seguito alla finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter è stata contraddistinta da due episodi. Il Giudice Sportivo ha sanzionato due protagonisti con una giornata di squalifica.

Ammenda di 6 mila euro all’Inter perché i suoi supporter hanno lanciato nel terreno di gioco cinque bottiglie di birra. Tre mila alla Juventus per i fumogeni lanciati al primo minuto di gioco ma soprattutto il Giudice Sportivo ha sanzionato due episodi di campo. Il primo riguarda Marcelo Brozovic che nel secondo tempo sul 2-1 per i bianconeri ha lanciato il pallone in segno di protesta dopo un fallo fischiato da Valeri per un suo fallo ai danni di Dybala. Il croato è stato ammonito ma adesso è arrivata la squalifica di una giornata da parte del Giudice Sportivo per comportamento scorretto. Brozovic sconterà la squalifica nella prossima edizione della Coppa Italia.

Allegri squalificato per una giornata

Il Giudice Sportivo ha punito anche Massimiliano Allegri con una giornata di stop per avere lasciato la “propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara”.