Ribaltone PSG: niente Serie A, futuro deciso

Il club francese ha deciso le sorti del centrocampista olandese, accostato a Inter e Juventus oltre al gradito ritorno in Inghilterra

Dall’addio al Liverpool, l’importanza di Georginio Wijnaldum tra le fila del PSG è andata diminuendo drasticamente. Tanto che, in questa stagione, ha calcato i campi di Ligue 1 facendo molto turnover e dando scarsi contributi.

Così, per ovvie motivazioni, il suo nome era stato accostato soprattutto a Inter e Juventus. I campioni di Coppa Italia, come noto, sono ancora alla ricerca di un mediano di qualità che possa scortare Brozovic. I bianconeri, invece, vorrebbero apporre una rivoluzione concreta che li riporti a lottare almeno per lo Scudetto. Ma era stata posta attenzione anche ad un gradito ritorno in Inghilterra.

Calciomercato, il PSG ci ripensa e trattiene Wijnaldum

E quel che prima sembrava un addio quasi scontato, per potersi riconquistare un posto di prim’ordine altrove, ora è clamorosamente stato smentito. Il PSG è tornato sui suoi passi, promettendo al centrocampista olandese una seconda occasione. Una chance ghiotta che difficilmente potrà essere rifiutata.