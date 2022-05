CMNEWS | Svolta positiva per Lukaku: scelta fatta

Il futuro di Romelu Lukaku resta sempre molto incerto. La stagione al Chelsea non è stata entusiasmante con Tuchel che gli ha preferito sempre altri attaccanti

Tutto si deciderà nelle prossime settimane. Dopo la cessione del Chelsea, la nuova dirigenza “Blues” dovrà programmare la stagione che verrà: da monitorare attentamente la situazione intorno a Romelu Lukaku.

Il suo futuro resta ancora in bilico dopo il ritorno a Londra dopo l’esperienza all’Inter. La società nerazzurra l’ha sempre monitorato in questi mesi, ma l’operazione per il suo possibile ritorno a Milano resta alquanto difficile. Come appreso in esclusiva dalla redazione di Calciomercatonews.com, per quanto riguarda il futuro di Romelu non è ancora stabilito. Dovrà fare del suo meglio come sta facendo, poi si farà il punto della situazione a fine stagione in base anche alla svolta positiva che la situazione sta avendo.

Calciomercato, futuro di Lukaku ancora da scrivere

Anche il suo procuratore, Federico Pastorello, è tornato a parlare del futuro del suo assistito ai microfoni de La Repubblica: una lunga intervista in cui ha toccato diversi punti. Ora la situazione è in una fase di stallo dopo il cambio di società per quanto riguarda il Chelsea. Ora è difficile ipotizzare trattative anche con club italiani, ma la situazione sarà più chiara a partire dalle prossime settimane. Nonostante il poco impiego, lo stesso attaccante belga ha messo a segno 15 gol complessivamente con i “Blues”.