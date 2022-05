Il big ha le valigie pronte: contatti avviati con la Juventus

Un big del Barcellona ha già le valigie pronte e la Juventus ha già avviato i contatti

Il Barcellona sta ricostruendo una squadra di grande valore, puntando sui giovani talenti che si è ritrovato in casa e grazie allo splendido impatto di Xavi Hernandez.

Sono molti i giovani che sono venuti fuori nell’ultima stagione e adesso il Barcellona sogna in grande per il prossimo mercato estivo ma deve anche fare i conti con alcuni addii. Uno di questi è Ousmane Dembélé che ha deciso di lasciare il club catalano a fine stagione, non rinnovando il contratto in scadenza a giugno. Il francese sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione. Sembrava che tutte le strade portassero a Parigi, al Paris Saint-Germain ma adesso gli scenari potrebbero cambiare.

La Juve accelera per Dembélé: contatti con l’agente

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’ è concreta la possibilità che Dembélé possa vestire la maglia della Juventus dalla prossima stagione. La dirigenza bianconera è in contatto con l’agente del calciatore Moussa Sissoko e le parti sono sulla buona strada per la buona riuscita della trattativa. Il francese ha sempre mostrato interesse per il club bianconero e questa volta potrebbe davvero approdare a Torino.

La Juventus potrebbe accelerare per chiudere uno dei più grandi colpi a parametro zero degli ultimi anni e la trattativa sembra essere sui giusti binari.