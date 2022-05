Di Maria alla Juventus: l’indizio arriva dai social

La Juventus continua a seguire con interesse il profilo di Angel Di Maria e l’indizio sul possibile futuro in bianconero arriva dai social

La situazione contrattuale di Angel Di Maria è ormai ben nota a tutti. Il calciatore argentino a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il PSG e difficilmente arriverà l’accordo per il rinnovo ormai. Così diversi club europei hanno iniziato a osservare con interesse e sondare il terreno per l’acquisto dell’argentino a parametro zero.

Tra i club interessati ci sarebbe anche la Juventus, che vorrebbe piazzare subito il colpo ‘Fideo’ a titolo gratuito. L’indizio sul possibile futuro in bianconero dell’argentino arriva attraverso i social tramite un like galeotto su Instagram.

Calciomercato Juventus, Di Maria esce allo scoperto: like alla maglia bianconera

La Juventus inizia a lavorare per la prossima stagione, cercando di mettere a segno colpi importanti per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri nel calciomercato estivo. Nel mirino della Juventus sembrerebbe essere entrato anche Angel Di Maria, attaccante del PSG in scadenza di contratto che a fine stagione partirà a parametro zero.

A far sognare i tifosi della Juventus sono gli indizi che arrivano dai social network. Infatti ‘El Fideo’ ha messo mi piace all’ultimo post della Juventus, dove viene presentata la nuova maglia per la prossima stagione. Un indizio di calciomercato che fa ben sperare per l’approdo in bianconero di Di Maria.