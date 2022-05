Caso al Barcellona, è un problema per lo spogliatoio: Milan e Juve pronte al prestito

Valutazioni in corso e malumori alla finestra per il Barcellona. Un big in questo momento non rende e rischia di divenire un problema da gestire per lo spogliatoio. In caso di separazione italiane alla finestra ma ad una condizione

Il progetto tecnico del Barcellona quest’anno ha vissuto una sterzata importante sotto tutti i punti di vista a partire dall’addio di Leo Messo fino ad arrivare all’approdo di Xavi in panchina con annesso mercato di gennaio utile a rinsaldare una stagione iniziata nel peggiore dei modi. I catalani sono arrivati all’obiettivo Champions anche grazie ad una serie di innesti importanti ad annata iniziata come Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traore. Per ciò che concerne l’ex Manchester City il Barça ha dovuto sborsare una cifra imponente intorno ai 55 milioni di euro per convincere il club allenato da Guardiola a cederlo a gennaio.

Impatto dai due volti per Torres che ha raccolto 6 gol e 6 assist tra Liga ed Europa League alternando però troppo spesso prestazioni convincenti ad altre decisamente più sottotono. Il calciatore però al netto degli alti e bassi è una scelta di Xavi ed è sempre stato un pilastro importante nelle rotazioni del giovane tecnico catalano.

Calciomercato Juventus e Milan, occhio alla situazione di Ferran Torres: spuntano problemi a Barcellona

Qualche dubbio sulla bontà dell’affare Torres inizia però ad aleggiare dalle parti di Barcellona come evidenziato da ‘ElNacional.cat’ che sottolinea come da qualche settimana il ragazzo collezioni delusioni su delusioni. L’ex City non riesce ancora a trovare la migliore collocazione tattica e sembra che le critiche stiano diventando sempre più profonde nel club. Titolare indiscusso per Xavi lo spagnolo, una questione che genera però rumors all’interno dello spogliatoio, con il calciatore valenciano che rischia ben presto di divenire un problema all’interno della squadra.

Molti calciatori non comprendono la protezione di cui gode Torres ad opera dell’allenatore nonostante diverse apparizioni sotto tono. Un problema che inizia a divenire evidente nello spogliatoio del Barcellona e che sta raggiungendo anche le alte sfere del club. Il paragone con alcuni compagni pari ruolo è scattato, e i malumori sono dietro l’angolo.

Ecco quindi che ci sono alcuni dubbi sul fatto possa essere titolare tra qualche mese, motivo per cui non vanno escluse eventuali soluzioni di mercato. L’investimento è stato troppo importante economicamente e dunque nessuna cessione sarà possibile a titolo definitivo. In caso di problema il Barça potrebbe eventualmente solo piazzarlo in prestito ed in quel caso Juventus e Milan per le rispettivi trequarti potrebbero anche rifarci un pensierino dopo gli accostamenti delle scorse stagioni,