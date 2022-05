Il Barcellona può attendere: futuro Morata, scelta fatta

La Juventus sta già programmando la prossima stagione dopo un anno da dimenticare: innesti di qualità, ma attenzione alla situazione cessioni

In estate potrebbe esserci una nuova rivoluzione in casa Juventus: Allegri sarebbe sul punto di stilare la lista dei possibili partenti dopo una stagione non all’altezza.

Una situazione da monitorare attentamente è quella legata al futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è stato vicinissimo all’addio a gennaio dopo l’arrivo di Vlahovic: lo stesso Allegri l’ha blindato posizionandolo a sinistra dell’attacco bianconero. Ora il suo futuro resta sempre in bilico: come svelato dal quotidiano spagnolo “Diario AS” Xavi avrebbe mantenuto i rapporti con il centravanti bianconero ed ora potrebbe avere più opportunità di vestire la casacca blaugrana.

Calciomercato, futuro in bilico per Morata

Morata sarebbe finito ancora una volta nel mirino del Barcellona con Xavi pronto a rinforzare il reparto offensivo della compagine catalana. A gennaio è arrivato così Aubameyang, ma lo stesso allenatore è spesso in contatto con l’attaccante della Juventus, pronto a fare le valigie questa volta. Pochi minuti fa è arrivato un nuovo indizio in casa bianconera con Morata protagonista del lancio delle maglie per la prossima stagione. Tutto dipenderà dalle prossime settimane visto che il club bianconero dovrebbe sborsare 35 milioni di euro all’Atletico Madrid dopo il prestito. Una situazione da monitorare attentamente in vista della prossima stagione con il futuro dell’attaccante spagnolo sempre in bilico.