L’offerta fa infuriare Marotta: gratis dall’Inter al Milan

Il Milan prepara un clamoroso scippo ai cugini nerazzurri in vista del prossimo calciomercato: Maldini lo strappa a zero

Due settimane infuocate attendono il Milan di Stefano Pioli, a 180′ dal sogno scudetto. L’Atalanta a San Siro, il Sassuolo a Reggio Emilia: con 4 punti sarebbe scudetto, indipendentemente dai risultati dell’Inter. Molto di quello che riguarderà la prossima stagione potrebbe quindi dipendere dall’eventuale successo o insuccesso dei rossoneri al termine dell’attuale Serie A. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e Maldini e Massara stanno già sondando il terreno per quelli che potrebbero essere i colpi da regalare all’allenatore emiliano

Diversi i profili che per il prossimo anno sono vagliati dai dirigenti del club di via Aldo Rossi, in ogni zona del campo. Dalla difesa che perderà Romagnoli al centrocampo, che registrerà lo stesso destino anche per Franck Kessie. Attenzione, però, perchè il Milan non esclude l’assalto ad uno dei cardini dell’Inter che ha appena vinto la Coppa Italia: Inzaghi può andare su tutte le furie, i rossoneri possono provarci con un’offerta intrigante.

Inzaghi furioso: Maldini tenta lo sgarbo

L’ultimissima idea in casa Milan prevederebbe un vero e proprio scippo, a zero, agli eterni rivali nerazzurri. Paolo Maldini sarebbe pronto ad approfittare del clima di tensione che si è creato tra l’Inter ed Ivan Perisic. Le recenti dichiarazioni dell’ala croata suonate come una vera e propria stoccata a Marotta (“Non si aspetta l’ultimo momento, così, con i giocatori importanti”) riguardo all’eventuale rinnovo con la ‘Beneamata’, hanno infiammato le attenzioni di altre società.

Tra queste vi sarebbe anche il ‘Diavolo’, con Maldini che ha iniziato a prendere informazioni ed avrebbe in mente già un’importante offerta per trattenere Perisic convincendolo a trasferirsi sull’altra sponda del Naviglio.

Il Milan proporrebbe all’esterno un contratto biennale da 5,5 milioni di euro a stagione. Una cifra di tutto rispetto considerando anche l’età di Perisic (33 anni) e la politica sui giovani che caratterizza il progetto Elliott ormai da anni.