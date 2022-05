Lasciano tutti il PSG: la Serie A sogna

Ancora confusione nell’ambiente PSG. Il dream team messo in piedi da Al-Khelaifi scricchiola ancora: in molti sono sul piede di partenza, con la Serie A che guarda interessata e sogna in grande

Non si può di certo dire che al PSG si navighi in buone acque. La precoce eliminazione dalla Champions League ha condizionato negativamente i giudizi sulla stagione e ora molti giocatori sono scontenti. Mbappè sembra destinato all’addio a zero, il dualismo Navas-Donnarumma non è mai stato digerito dai due portieri, Wijnaldum vuole la cessione per giocare di più, ma non solo.

Le richieste di addio sembrano arrivare dal lato argentino. Oltre a Messi, il cui ritorno al Barcellona sembra però molto complicato, anche Di Maria, Icardi e Paredes si stanno guardando intorno. Sembra difficilmente ipotizzabile un addio in massa, anche se dopo i risultati ottenuti una rivoluzione totale non è da escludere, tanto più con un presidente come Al-Khelaifi che ha stupito spesso e volentieri.

Futuro PSG: Di Maria, Icardi e Paredes verso l’Italia

Angel Di Maria è uno degli obiettivi della Juventus. El Fideo ha però chiarito in un’intervista che il suo desiderio sarebbe quello di rimanere un altro anno al PSG, ma che il club stesso non ha ancora deciso sul suo futuro. Quel che è certo è che giocherà un altro anno in Europa e la Juventus potrebbe essere una soluzione.

Paredes è tra i sogni di calciomercato dell’Inter. Sarebbe uno di quei centrocampisti che potrebbe dare sia il cambio a Brozovic, che giocare da mezz’ala nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Anche in questo caso, però, c’è l’interessamento della Juventus, alla costante ricerca di innalzare il tasso tecnico del reparto.

Capitolo a parte, invece, per Mauro Icardi. L’ex Inter potrebbe essere una soluzione per il Milan, ma solamente in caso di un adeguamento dell’ingaggio al ribasso e di un prezzo di favore con il PSG. Tante vie che si intrecciano tra Italia e Francia: vedremo nelle prossime settimane quali saranno le più battute.