Il top club non lo vuole: ora strada in discesa per la Juve

L’esterno argentino in uscita dal PSG a parametro zero viene scartato da una big spagnola, ora la Juventus può davvero concludere l’affare in solitaria

Angel Di Maria ha trentaquattro anni da poco compiuti ma è uno dei classici esempi di come l’età sia soltanto un numero quando a portarla sulle spalle è un vero fuoriclasse. Nonostante non abbia giocato tantissimo in stagione con la maglia del PSG, ha comunque dato il suo modesto apporto di tre reti e ben sette assist.

Poi, per forza di cose, ha deciso assieme alla dirigenza parigina di non rinnovare il suo contratto, né di sfruttare la clausola di un anno opzionale. La rottura era nell’aria non perché sia stato cacciato via, né perché fosse inutile. Semplice voglia di cambiare aria, trovare nuovi spunti e fare nuove esperienze. In cuor suo lui sa di essere ancora ragazzino, con la stessa fame di sempre.

Qualche tempo fa, Di Maria è stato vicinissimo a trasferirsi in Catalogna per andare a braccetto con Messi. Poi i due si sono ritrovati in Francia con l’altro indiziato Neymar, e quella è un’altra storia. Adesso, però, l’entourage del calciatore ha ricevuto un rifiuto categorico da Xavi che non è un suo grande estimatore. Ad aver penalizzato la proposta è soprattutto l’elevato ingaggio poco in linea col suo livello di forma fisica, secondo l’allenatore del Barcellona.

Calciomercato, la Juventus accelera per Di Maria

In questo scenario, la Juventus può premere sull’acceleratore con la consapevolezza di non volersi far sfuggire un’occasione tanto ghiotta a parametro zero. La partenza di Dybala funge da apripista, non resta che limare i dettagli e renderlo una volta per tutte bianconero.