Jolly Pinamonti, lo scambio porta il nuovo bomber all’Inter

L’Inter deve trovare un attaccante per la prossima stagione e Pinamonti potrebbe essere il jolly da giocare per arrivare al bomber

Testa al campo, anche se il mercato già impazza. L’Inter non può permettersi distrazioni visto che nelle ultime due giornate si gioca lo Scudetto.

Riuscire a rimontare i cugini del Milan significherebbe rendere fantastica una stagione che ha visto i nerazzurri conquistare Supercoppa e Coppa Italia, oltre a tornare agli ottavi di Champions dopo dieci anni.

Per restare al vertice però serve inserire forze nuove nella rosa a disposizione di Inzaghi, anche perché in estate potrebbe esserci qualche partenza eccellente per questioni di bilancio. E proprio il bilancio spinge la società nerazzurra a fare riflessioni su Pinamonti. Il prestito all’Empoli ha fatto decisamente bene all’attaccante, autore di una buona stagione con tredici reti complessive in campionato. Un rendimento sul quale l’Inter sta ragionando: una ipotesi è quella di riportarlo a Milano e farne il vice Dzeko. Una soluzione ‘casalinga’ che non dispiacerebbe a Marotta anche se non è l’unica, visto che tra i ragionamenti è contemplata anche la possibilità di un nuovo addio, magari a titolo definitivo. Questo consentirebbe di incassare un buono gruzzoletto o anche di inserire l’attaccante 22enne in uno scambio. In particolare c’è una possibilità che stuzzica l’Inter.

Calciomercato Inter, Pinamonti regala il bomber

Andrea Pinamonti potrebbe essere la carta giusta dell’Inter per arrivare ad un nuovo attaccante. I nerazzurri riflettono sulla punta di 22 anni, protagonista ad Empoli con tredici reti in campionato. Il calciatore potrebbe essere inserito in uno scambio per arrivare ad un attaccante più esperto. Il nome è quello di Duvan Zapata, in scadenza nel 2023 con l’Atalanta: il colombiano potrebbe lasciare Bergamo in estate visto che Gasperini ha preannunciato una sorta di rivoluzione.

L’Inter è una società che lo segue da tempo e potrebbe far partire l’assalto. Pinamonti potrebbe rappresentare la carta per convincere l’Atalanta: entrambi i calciatori sono valutati intorno ai 25 milioni di euro e uno scambio alla pari potrebbe accontentare sia Inter che la Dea. Un’ipotesi di lavoro che potrà diventare qualcosa di più solo a fine stagione: ora c’è un campionato da terminare e, sperano in casa interista, vincere.