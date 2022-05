Minaccia di andare via gratis: c’è la Juventus

La Juventus è sempre al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: colpo per il futuro a zero, il big può lasciare la Spagna

Dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, la Juventus è sempre più attiva per lavorare sul fronte calciomercato: idea top in vista del futuro con il big che potrebbe lasciare il Real Madrid.

Cambia tutto velocemente nel mondo del calcio e così anche in casa Real Madrid ci potrebbero essere novità importanti in vista della prossima stagione. Come svelato dal portale “ElNacional.cat”, sul punto di dire addio ci sarebbe il talentuoso giocatore spagnolo, Marco Asensio, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2023. Il suo agente, Jorge Mendes, spingerebbe anche così alla cessione visto che non è più stato protagonista dopo l’exploit sotto la gestione di Zidane.

Calciomercato Juventus, pazza idea Asensio per il futuro

Lo stesso presidente dei blancos, Florentino Perez, non si sarebbe mai aspettato questa situazione: la valutazione di Asensio si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma la cifra è ritenuta molto alta dai top club d’Europa, tra cui c’è anche la Juventus. Il rinnovo sarà sicuramente a cifre più basse e così lo stesso spagnolo potrebbe pensare all’addio a parametro zero in vista del 2023. Il club bianconero è sempre alla ricerca di validi calciatori offensivi in grado di far fare il salto di qualità all’attacco di Massimiliano Allegri.