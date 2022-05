Lukaku-Inter a forte rischio: insidia top club

Ancora problemi in vista per l’Inter e il sogno di un ritorno a Milano di Lukaku. L’insidia, questa volta, arriva da un top club

Con il Chelsea che finalmente ha sistemato la grana Abramovich, molti calciatori hanno potuto schiarirsi le idee sul proprio futuro. Romelu Lukaku, dopo la stagione difficile passata a Londra, sembra essere sul piede di partenza, con l’Inter che sogna un ritorno che scalderebbe non poco il cuore dei tifosi.

L’amore tra Lukaku e San Siro è ben noto e l’attaccante non ha mai mancato di renderlo pubblico anche ora che gioca al Chelsea. Un conto sono le emozioni, un altro però è il calciomercato. L’ipotetica operazione che riporterebbe all’Inter Big Rom è assai complicata, specialmente per dei costi proibitivi. Oltre a questo, bisogna tener presente che un attaccante del genere fa gola a molti club.

Lukaku-Inter in salita: c’è il Barcellona se non arriva Lewandowski

Tra questi c’è anche il Barcellona di Xavi. Con Adama Traore e Depay in partenza, davanti si sono aperte le porte per un investimento. L’obiettivo numero uno, però, si chiama Robert Lewandowsi. Il Bayern, nonostante l’imminente scadenza, chiede almeno 40 milioni di euro, che se aggiunti al suo ingaggio, rappresentano un’operazione decisamente esosa per un calciatore sì di livello assoluto, ma che l’anno prossima farà 34 anni e che, come detto, ha solo un anno di contratto.

Proprio per questi motivi, i blaugrana potrebbero virare su Lukaku. Anche in questo caso l’affare è tutto fuorchè semplice. Il Chelsea non sembra intenzionato a fare minusvalenza: servirà una cifra intorno ai 90 milioni per strappare lo scontento Big Rom ai Blues.

L’Inter ha i medesimi problemi. Non mancano le buone intenzioni, nè la voglia di riavere il belga. I costi, però, sembrano inacessibili per ambedue le squadre. Vedremo nelle prossime settimane che direzione prenderà l’intrigo Lukaku.