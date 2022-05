Perotti spreca il match-point salvezza: pari della Salernitana ad Empoli

Al ‘Castellani’ la Salernitana pareggia in rimonta ma si mangia le mani per il rigore della possibile vittoria fallito da Perotti

Come nel match di qualche giorno fa col Cagliari, la Salernitana esce dal campo con l’amaro in bocca per una vittoria sfumata nei minuti finali. Se nell’incontro coi sardi era stato Giorgio Altare, al 99′, a spegnere le speranze di vittoria, stavolta è Diego Perotti ad avere ‘sulla coscienza’ il mancato ottenimento dei tre punti. Che sarebbero stati fondamentali per tenere a debita distanza Cagliari e Genoa.

In una gara per nulla facile, resa complicata dal vantaggio dei toscani al minuto 31 con Cutrone, i granata prima pareggiano i conti al 76′ grazie ad una rovesciata del subentrato Bonazzoli e poi, 8 minuti dopo, hanno nei piedi il rigore della possibile vittoria. Diego Perotti si fa però ipnotizzare da Vicario, che devìa il pallone in angolo facendo masticare amaro tutto il popolo campano. Al ‘Castellani’ finisce 1-1: il Cagliari è ancora staccato di due punti, il Genoa di tre, ma entrambe hanno una gara in meno. Da rilevare come per effetto del risultato di Empoli, il Venezia retrocede in Serie B con due turni d’anticipo.

Empoli-Salernitana 1-1: il tabellino del match

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi (76′ Cacace); Zurkowski (72′ Benassi), Asslani, Bandinelli (72′ Henderson); Verre (76′ La Mantia); Cutrone (57′ Bajrami), Pinamonti

A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Bajrami, Henderson, Benassi, La Mantia, Fiamozzi, Cacace, Ismajli, Baldanzi, Viti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi (M. Coulibaly), Ederson, L. Coulibaly (46′ Ruggeri), Kastanos (52′ Bonazzoli), Obi (62′ Zortea); Verdi (80′ Perotti), Djuric

A disposizione: Belec, Russo, Coulibaly M., Ruggeri, Bonazzoli, Di Tacchio, Zortea, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Mikael.

Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Davide Massa

MARCATORI: 30′ Cutrone (E), 75′ Bonazzoli (S)

AMMONITI: Henderson, Radovanovic, Ederson, Bajrami

La classifica della Serie A

Milan 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Atalanta 59, Fiorentina 59, Hellas Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38,* Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 31*, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.

*Una gara in più