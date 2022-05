Roma-Venezia 1-1, 46 tiri non bastano a Mourinho | Tabellino e classifica

La Roma non riesce a superare il muro eretto dal Venezia di Soncin: termina 1-1 il match dell’Olimpico con 46 tiri dei giallorossi

Sembrava una partita stregata per la Roma di Mourinho quella di questa sera contro il Venezia. I giallorossi si fermano sull’1-1 contro la squadra di Soncin, che dopo soli 50 secondi mette a segno il gol del vantaggio, con Okereke che sorprende Rui Patricio con un colpo di testa irraggiungibile sul secondo palo.

Alla mezz’ora di gioco arriva per il Venezia l’espulsione di Kiyine per un colpo proibito a Pellegrini. La Roma attacca a testa bassa ma colpisce tre traverse e un palo, con 46 tiri totali e 16 in porta. Il pareggio arriva grazie al gol di Shomurodov, che insacca il pallone in rete dopo la respinta di Maenpaa su un tiro di Pellegrini. Termina in pareggio Roma-Venezia, con i giallorossi che lasciano due punti indietro nella corsa all’Europa.

Roma-Venezia 1-1: tabellino e classifica

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla (46′ El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Maitland-Niles (46′ El Shaarawy), Cristante, Veretout (60′ Shomurodov), Spinazzola (46′ Zalewski); Carles Perez, Pellegrini; Abraham All. Mourinho

VENEZIA (3-4-3): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju (65′ Svoboda), Crnigoj (80′ Ebuehi), Vacca (28′ Fiordilino), Haps; Aramu (65′ Peretz), Kiyine; Okereke (80′ Johnsen). All. Soncin

Arbitro: Sozza

Ammoniti: 18′ Kiyine, 26′ Vacca, 39′ Spinazzola, 61′ Okereke, 68′ Pellegrini, 78′ Ampadu, 87′ Peretz

Espulsi: 32′ Kiyine

Marcatori: 1′ Okereke, 76′ Shomurodov

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma* 60, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona* 52, Torino* 50, Sassuolo 47, Udinese* 44, Bologna 43, Empoli* 38, Spezia* 36, Sampdoria 33, Salernitana* 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia* 26.

*una partita in più