Colpo salvezza dello Spezia a Udine, Torino corsaro a Verona | Risultati e classifica

Lo Spezia piazza il colpo in casa dell’Udinese e conquista la salvezza. Il Torino supera di misura il Verona con una magia di Brekalo

Sfida salvezza in Serie A che vede ancora un verdetto arrivato in questi anticipi. Infatti dopo il punto conquistato dalla Salernitana in casa dell’Empoli, lo Spezia festeggia la salvezza conquistata grazie al colpo in casa dell’Udinese. A Verona invece Juric torna, ma sulla panchina del Torino, e vince 0-1.

L’Udinese alla Dacia Arena spaventa solo lo Spezia, passando in vantaggio nel primo tempo con il gol di Molina, settimo in campionato. Da lì si sveglia la squadra di Thiago Motta e in dieci minuti la ribalta grazie ai gol di Verde e Gyasi. Dopo il vantaggio nell’intervallo lo Spezia prende il largo a inizio ripresa con il gol di Maggiore. La squadra di Cioffi prova a reagire ma solo a un minuto dalla fine trova il gol del 2-3 con Pablo Marì. A Verona invece torna l’ex Juric con il suo Torino, al quale basta una magia di Brekalo per portare a casa tre punti che portano i granata a meno due proprio dai gialloblu.

Serie A, 37^ giornata: risultati e classifica

Empoli-Salernitana 1-1

Udinese-Spezia 2-3

Verona-Torino 0-1 (19′ Brekalo)

Roma-Venezia ore 20:45

Bologna-Sassuolo 15/05 ore 12:30

Napoli-Genoa 15/05 ore 15:00

Milan-Atalanta 15/05 ore 18:00

Cagliari-Inter 15/05 ore 20:45

Sampdoria-Fiorentina 16/05 ore 18:00

Juventus-Lazio 16/05 ore 18:00

Classifica Serie A: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona* 52, Torino* 50, Sassuolo 47, Udinese* 44, Bologna 43, Empoli* 38, Spezia* 36, Sampdoria 33, Salernitana* 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.

*una partita in più