Inter, allarme Skriniar: il sostituto è un ex Juve

L’eventuale cessione di Skriniar porterebbe l’Inter a virare su un ex difensore della Juventus

L’Inter si è aggiudicata il secondo trofeo stagione, ancora una volta in finale contro la Juventus e adesso si prepara al rush conclusivo e decisivo in campionato, con due punti da recuperare al Milan e uno scontro diretto a sfavore.

Intanto, però, si avvicina anche l’inizio del calciomercato estivo che potrebbe portare ad un’altra illustre cessione, come avvenuto la scorsa estate con Hakimi e Lukaku. Questa volta uno dei calciatori più richiesto è Milan Skriniar che ormai da anni è diventato un leader assoluto dei nerazzurri. Il difensore slovacco ha tutte le intenzioni di rimanere a Milano ma il suo contratto scade nel 2023 e il rinnovo non è ancora arrivato. Di recente Skriniar è stato accostato anche alla Juventus ma le sirene principali arrivano dalla Premier League.

Inter, se parte Skriniar l’obiettivo è Demiral

L’Inter è fiduciosa sulla permanenza di Skriniar anche per le prossime stagioni ma sta già studiando le eventuali mosse, qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile. Secondo quanto riportato da ‘interlive’, oltre a Bremer, il nome caldo è quello di Merih Demiral. Il difensore turco classe ’98 è di proprietà della Juventus ma ha vissuto questa stagione in prestito all’Atalanta. La ‘Dea’ lo riscatterà per 28 milioni di euro dai bianconeri dopo una stagione molto convincente, condita anche da due gol.

Per l’Inter, però, Demiral al momento è solo un’ipotesi remota che non avrebbe priorità su Gleison Bremer, primo vero obiettivo per sostituire De Vrij dalla prossima stagione. L’eventuale apertura dell’Atalanta alla cessione di Demiral costringerebbe i nerazzurri a sborsare circa 35 milioni di euro.