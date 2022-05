Cherubini frega l’Inter due volte: li prende entrambi la Juve

Cherubini vuole portare alla Juventus due calciatori importanti nella prossima sessione estiva di calciomercato: doppio scippo all’Inter

Farà ancora male per diverso tempo la disfatta contro l’Inter in Coppa Italia. La Juventus ha fallito l’obiettivo di portarsi a casa almeno un trofeo in questa stagione, perdendo la finalissima con l’acerrima nemica all’Olimpico. Amara delusione senza dubbio, che spinge ancora di più la società a riflettere profondamente sulle prossime mosse da compiere in ottica futuro.

A tal proposito, il direttore sportivo Federico Cherubini si è già attivato da tempo al fine di accontentare Massimiliano Allegri nella sessione estiva di calciomercato. I tifosi si aspettano nomi di un certo spessore, dopo i numerosi passi falsi accumulati quest’anno. In tal senso, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe mettere a segno un doppio colpo di tutto rispetto, che tra l’altro andrebbe a discapito proprio dell’Inter. Nelle ultime ore stanno circolando con insistenza le voci sull’interessamento dei torinesi nei confronti di Perisic. Le fresche dichiarazioni del croato sul futuro hanno generato non poco subbuglio in casa ‘Beneamata’, di conseguenza sono aumentate sensibilmente le probabilità di un addio, col rinnovo che adesso appare più lontano. Il calciatore chiede 6-7 milioni netti all’anno di stipendio, mentre i nerazzurri gliene offrono 4,5. Dalla Continassa fiutano l’affare, poiché il contratto dell’ex Bayern Monaco è in scadenza e, quindi, potrebbe sbarcare a Torino a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Perisic e non solo: doppio scippo all’Inter

Ma il classe ’89 non è l’unico nome collegato ai rivali nerazzurri nella lista dei desideri della Juventus. Tra le varie opzioni è presente anche Gleison Bremer, il difensore del Torino che ha letteralmente dominato la nostra Serie A. I lombardi lo hanno individuato come profilo ideale per rinforzare la propria retroguardia, ma Cherubini avrebbe in mente un piano per battere la concorrenza.

La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, potrebbe inserire nell’operazione il cartellino di Fagioli o quello di Rovella (valutati entrambi sui 10 milioni di euro). Questa mossa permetterebbe di abbassare la quota cash da girare ai cugini granata, che chiedono intorno ai 40 milioni di euro per privarsi del centrale brasiliano. Insomma, la Juventus fa sul serio sia per Perisic che per Bremer. L’Inter è avvisata.