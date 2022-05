Affare Milinkovic-Savic: la richiesta di Lotito

Milinkovic-Savic è il grande sogno per il calciomercato della Juventus. Ecco le richieste di Lotito per il centrocampista serbo

Orami è chiaro: la Juventus è pronta a fare all-in su Milinkovic-Savic. Il gioiello della Lazio ha convinto tutti della sua qualità (se ancora ce ne fosse stato bisogno) ed è pronto per fare il grande salto in una big. In pole ovviamente ci sono i bianconeri.

Un vero e prprio colpo da 90: con Milinkovic Allegri potrebbe andare idealmente a sostituire quello spazio lasciato vuoto da Dybala, date le spiccate qualità offensive del serbo. Questi dalla sua ha anche la capacità di incidere a livello difensivo per la sua grande fisicità, le doti aeree e lo spirito di sacrificio.

Sarri ha rifinito ancor di più il suo talento, portandolo ad una stagione numericamente, e non, di livello assoluto. Doppia-doppia stagionale di 10 gol e 11 assist, praticamente sempre titolare, spesso anche con la fascia al braccio. Sergej ha smussato anche quei comportamenti sopra le righe che spesso l’hanno portato ad espulsioni o a qualche giallo di troppo: una maturazione a tutto tondo insomma.

Milinkovic-Savic, le cifre dell’affare

Portarlo via dalla capitale, però, sarà tutto fuorchè facile. Stando a quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ le richieste del numero uno biancoceleste Claudio Lotito sono molto importanti. Non siamo più nell’ordine dei 100 e oltre milioni di qualche anno fa, ma in ogni caso per Milinkovic-Savic serve una cifra tra i 50 e i 60 milioni.

Stamo pur sempre parlando di un classe ’95 che è nel pieno della sua maturità calcistica, oltre che reduce come detto da un campionato di altissimo profilo. I piani di mercato della Juventus dopo la spesa per Vlahovic non prevedevano ulteriori investimenti di rilievo, tant’è che si vocifera di inserire qualche contropartita tecnica nell’affare, su tutti Fagioli.

In ogni caso la Lazio ha fatto il suo prezzo. La palla, ora, passa alla coppia Cherubini-Arrivabene: se saranno pronti a fare avanti tutta la Juventus potrà avere il suo top player a centrocampo.