La Juve beffa l’Inter, tradimento Dybala: tesoretto da 50 milioni

L’incastro che coinvolge Dybala e Zaniolo penalizza la Juve ma beffa l’Inter nel concreto, intanto sorridono altrove

L’ultima partita di Paulo Dybala con la Juventus sarà uno dei momenti più tristi della storia calcistica recente bianconera, al pari degli addi di Del Piero, Pirlo e Buffon. Non si parla ormai d’altro che della sua possibile destinazione futura, con l’Inter che primeggia sulle altre pretendenti.

Non è però detta l’ultima parola. Di recente sta prendendo sempre più piede la convinzione che il fuoriclasse argentino possa sposare il progetto della Roma di Mourinho. L’affare sarebbe reso possibile non soltanto per la presunta partenza di Nicolò Zaniolo verso l’Arsenal – di cui la ‘Joya’, prima scelta, non è grande estimatore – ma soprattutto perché dalla stessa vendita del centravanti della Nazionale il club giallorosso potrebbe ricavare almeno 50 milioni di euro. Un cifra tonda utile ai fini di reinvestimenti sul mercato, proprio del calibro di Dybala.

Arsenal e Roma a braccetto per Zaniolo e Dybala: così restano a secco Juve e Inter

A conti fatti, la Juventus perderebbe uno dei suoi trequartisti più vincenti degli ultimi anni ed anche una potenziale stella futura. In compenso, però, avrebbe dalla sua la gioia di aver messo i bastoni fra le ruote alla diretta rivale Inter. La dirigenza nerazzurra non ne sarebbe affatto contenta, in quanto dovrebbe rielaborare i propri piani d’azioni al fine di affiancare un altro calciatore al sempre più centrale Lautaro Martinez.