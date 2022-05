Juventus, bocciato il grande colpo: “Compri una figurina”

La Juventus continua a sognare il grande colpo a centrocampo per il prossimo calciomercato estivo, che però viene bocciato in diretta

Il calciomercato estivo sta per aprirsi e per la Juventus sarà uno snodo fondamentale per migliorare la rosa a disposizione di Allegri. I bianconeri, dopo aver chiuso la stagione per la prima volta senza trofei dopo dieci anni, il prossimo anno vogliono tornare a vincere in Italia e magari anche in Europa.

Per farlo ovviamente serviranno investimenti importanti sul mercato e in particolare i tifosi juventini continuano a sognare il ritorno di Paul Pogba a Torino. Non tutti però sembrerebbero appoggiare il ritorno del centrocampista francese alla Juventus. C’è anche chi si dice poco convinto e boccia l’affare.

Calciomercato Juventus, Focolari boccia il ritorno di Pogba: “Giocatore dal rendimento modesto”

La Juventus lavora per riportare in bianconero Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United infatti a giugno lascerà il club inglese a parametro zero, e i bianconeri vorrebbero cogliere l’occasione per riportarlo a Torino. Il giornalista Furio Focolari però, ai microfoni di ‘Radio Radio’, boccia il ritorno del centrocampista francese:

“Con Pogba compri una figurina. Però analizziamo gli ultimi tre anni a Manchester: cambiava l’allenatore ma per Pogba non cambiava niente. Restava sempre un giocatore dal rendimento modesto. E’ un campione, ma il rendimento di Pogba con diversi allenatore è modesto, modestissimo. E il Manchester è scivolato. E’ un giocatore che viene a motivo perché in Inghilterra non lo prende nessuno. Mi auguro di sbagliare, però non è un anno: Pogba a Manchester solo il primo anno ha fatto così così, poi ha fatto male”.