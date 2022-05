Atalanta, tegola per Gasperini: il bomber va ko

Ultima partita per decidere il futuro europeo dell’Atalanta, ma per Gasperini arrivano brutte notizie: il bomber va ko

La seconda parte di stagione ha decisamente complicato la posizione in classifica dell’Atalanta. La squadra di Gasperini, forse a causa dei tanti impegni europei, ha perso terreno in campionato ritrovandosi ora all’ottavo posto, con il rischio di non rientrare nei sette posti che qualificano alle coppe europee.

L’ultima giornata contro l’Empoli sarà fondamentale per provare a scavalcare in classifica almeno una tra Fiorentina e Roma, ma bisognerà oltre che vincere, sperare in un passo falso di una delle due. Le brutte notizie però per Gasperini arrivano dall’ultima partita contro il Milan. Il bomber è andato ko e salterà l’ultima partita di campionato, che potrebbe essere anche la sua ultima con la maglia nerazzurra.

Atalanta, Muriel ko: salta l’ultima con l’Empoli, che potrebbe essere l’ultima in nerazzurro

Finale di stagione che vede ancora tutto aperto in Serie A. Dalla corsa scudetto a quella salvezza, fino alla corsa alla qualificazione alle coppe europee. A lottare in quest’ultima c’è anche l’Atalanta, che spera in un passo falso di Roma e Fiorentina per tornare in Europa. Nell’ultima partita contro l’Empoli però non ci sarà Luis Muriel.

Infatti l’attaccante ha riportato una lesione di primo e secondo grado al collaterale interno del ginocchio sinistro, che non gli permetterà di scendere in campo nell’ultima di campionato. Dunque quella contro il Milan potrebbe essere stata l’ultima partita con la maglia dell’Atalanta, visto che sembrerebbe non essere incedibile per i nerazzurri e in estate i club a contenderselo saranno diversi.