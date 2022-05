La Juventus ha già scelto: 125 milioni, de Ligt se ne va

Klopp ha scelto de Ligt per la difesa del Liverpool: la Juventus deve respingere l’assalto ‘Reds’, con 125 milioni l’affare va in porto

La serata degli addii. La partita contro la Lazio è stata quella degli addii: un’altra partita ancora e Chiellini e Dybala non vestiranno più bianconero.

Nuovo corso in vista per la squadra di Allegri, un corso che si fonderà su Vlahovic, Chiesa e (forse) de Ligt. Forse perché l’olandese è uno di quelli che ha molto mercato. Il nome dell’ex Ajax continua a far gola alle big d’Europa, pronte a svenarsi per lui. Dovranno farlo davvero tanto per convincere la Juventus a cederlo.

Lo capirà presto anche il Liverpool di Jurgen Klopp: il manager tedesco ha messo proprio de Ligt in cima alle sue preferenze per la difesa. Lui e van Dijk potrebbero formare una delle coppie più forti al mondo ma servirà un sacrificio da parte dei ‘Reds’ perché ciò si verifica. Un sacrificio diverso da quello prospettato dal Liverpool: Firmino più un conguaglio economico per de Ligt. Una proposta che non ha fatto breccia nella Juventus che ha le idee chiare: sì alla cessione, ma soltanto ad una condizione.

Calciomercato Juventus, de Ligt al Liverpool: no allo scambio con Firmino

Anche se Firmino è uno di quei calciatori che no dispiacciono alla società piemontese, la strategia societaria è abbastanza chiaro. La Juventus sta lavorando per prolungare il contratto di de Ligt (attualmente scade nel 2024), con la volontà di blindarlo o comunque di tenerlo un altro anno. Il tutto magari concedendo qualcosa sulla clausola.

Quella che è tuttora presente nel contratto dell’olandese. Ed allora se addio dovrà essere, le pretendenti hanno una sola strada per avere il sì della Juventus: mettere sul piatto l’intera cifra (125 milioni) prevista dall’attuale clausola. Niente scambi, chi vuole de Ligt sa come accontentare i bianconeri.