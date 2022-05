Allegri a caccia del difensore: spunta una nuova occasione a parametro zero

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere gli occhi su Jason Denayer, difensore centrale in scadenza di contratto con il Lione: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, ieri sera allo Stadium, ha salutato due bandiere del club: Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, Il primo, che si è lasciato andare in un pianto disperato al termine della partita, non ha rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora ed è pronto ad una nuova avventura, forse in Italia, forse addirittura con la maglia dell’Inter di Marotta; il secondo invece, che difficilmente si ritirerà già ora, potrebbe volare negli States dopo una stagione fatta di buone prestazioni, ma tante assenze per infortunio.

Insomma, una serata di saluti in casa Juventus combaciata anche con il pareggio contro la Lazio di Maurizio Sarri, sintomo di una situazione a livello di gioco e organico che non lascia affatto tranquilli. Inoltre, nella prossima estate di calciomercato, la Vecchia Signora potrebbe perdere altri pezzi come Daniele Rugani.

Il reparto difensivo va quindi assolutamente rivoluzionato. I nomi sul piatto sono tanti, il primo è quello di Alessio Romagnoli, difensore centrale e capitano del Milan. L’ex giocatore della Roma è in scadenza di contratto con i rossoneri e su di lui c’è anche la Lazio di Sarri. In quest’ottica, attenzione anche ad alcune alternative all’estero, basti pensare al nome di Jason Denayer, titolare del Lione anch’egli pronto a lasciare a parametro zero.

Calciomercato Juventus, occhi su Denayer: i dettagli

Jason Denayer, difensore centrale anche della nazionale del Belgio, è un classe 1995 ed in questa stagione ha collezionato 15 presenze in Ligue 1 mettendo a segno addirittura 3 gol. Di piede destro, l’originario di Jette potrebbe essere la giusta alternativa a Romagnoli nonché un giocatore di assoluto valore che possa completare un reparto in piena ristrutturazione come quello della Vecchia Signora di Massimiliano Allegri.