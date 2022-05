Calciomercato, le date UFFICIALI per i trasferimenti in Italia

Manca una partita al termine della stagione di Serie A e poi sarà mercato: ufficializzate le date di apertura e chiusura per i trasferimenti

Il calciomercato estivo è ormai alle porte e ci si prepara a una sessione scoppiettante. In Serie A manca solamente una giornata al termine di un campionato combattuto dalla prima all’ultima partita. Inter e Milan sono ancora lì a lottare per lo scudetto, con solo due punti a separarle. Roma, Atalanta e Fiorentina sognano l’Europa mentre Salernitana e Cagliari vogliono evitare la retrocessione. Tutto ancora aperto in un campionato scoppiettante.

Subito dopo però si incendierà il calciomercato estivo, con le squadre pronte a darsi battaglia per assicurarsi i migliori talenti in circolazione. In queste ore la FIGC ha ufficializzato le date di apertura e chiusura della sessione estiva e invernale di calciomercato. Quella estiva partirà il 1 luglio e chiuderà il 1 settembre. Mentre quella di gennaio 2023 si aprirà il 2 e si chiuderà il 31 dello stesso mese. Dunque non resta che goderci quest’ultima giornata e poi appassionarci alle dinamiche di calciomercato.