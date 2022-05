Milan spiazzato: se ne va al Manchester United

Il Milan continua ad essere protagonista in Serie A ad un passo dallo Scudetto: tutto sarà deciso nell’ultima giornata, sorpasso Manchester United

Saranno settimane intense in casa rossonera: il sogno è quello di tornare a trionfare con lo Scudetto per poi programmare la prossima stagione per essere protagonista anche in Champions League.

Una stagione incredibile ricca di colpi di scena con il duello a distanza con l’Inter. La società rossonera è molto attiva anche sul fronte calciomercato sondando il terreno per innesti di qualità assoluta da affidare a Stefano Pioli. Come svelato dal portale Football Insider, il Manchester United si sarebbe inserito superando il Milan per il centrale difensivo Sven Botman. Una mossa a sorpresa dopo il vertice del nuovo allenatore, Erik ten Hag, con la dirigenza dei ‘Red Devils’ per discutere i potenziali obiettivi di trasferimento.

Calciomercato, sorpasso Manchester per Botman

Così Botman sarebbe perfetto per Ten Hag visto che ha fatto la trafila con l’Ajax prima di trasferirsi al Lille nell’estate del 2020. La sua avventura in Ligue1 è stata impressionante attirando i top club d’Europa, pronti a fare follie per lui. Il Milan è stato vicinissimo alla chiusura intorno ai 30 milioni di euro, ma ora la richiesta dell’ex tecnico dell’Ajax potrebbe cambiare le carte in tavola cercando di ingaggiando. L’affare è stato veramente vicino alla chiusura con i rossoneri che pregustavano un colpo da urlo: le dinamiche ora sembrano cambiate completamente con il Manchester United che prova il sorpasso decisivo.