Sacrificio eccellente, così il Milan si prende Zaniolo

La stagione di Nicolò Zaniolo non è stata entusiasmante. Diversi ruoli cambiati arrivando così a qualche miglioramento: ora ci prova il Milan

Saranno giorni intensi in casa Roma in vista della finale di Conference League con Mourinho che intende portare nuovamente un trofeo internazionale nella Capitale, ma attenzione anche alla situazione cessioni eccellenti.

Una stagione vissuta tra alti e bassi trovando così un percorso favorevole in Conference League: ora potrebbe esserci un successo internazionale dopo parecchi anni. Un’annata difficile soprattutto per il talentuoso attaccante giallorosso, Nicolò Zaniolo, che ha cercato di essere all’altezza dopo due anni difficili a causa di un infortunio al ginocchio. In questo modo potrebbe inserirsi il Milan, che è sempre alla ricerca di innesti di qualità assoluta per rinforzare ancor di più la rosa a disposizione di Stefano Pioli, che è concentrato in maniera assoluta al duello Scudetto con l’Inter.

Calciomercato, Zaniolo idea suggestiva per Pioli

La dirigenza rossonera è sempre molto attiva per quanto riguarda il fronte acquisti: Renato Sanches è sempre più vicino, mentre Adli è già stato acquistato per rinforzare il centrocampo rossonero. E in questo modo Bennacer potrebbe essere il sacrificato numero uno inserendolo anche nell’affare Zaniolo, contropartita utile per cercare di convincere la Roma. Ora il Milan cercherà di trionfare con lo Scudetto per poi pensare alla campagna acquisti con Paolo Maldini sempre molto attivo cercando di allestire una rosa super competitiva per Stefano Pioli, uno dei protagonisti della rinascita rossonera. Zaniolo è la suggestione per l’attacco del Milan, che vuole puntellare la rosa con innesti di qualità assoluta.