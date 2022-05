Decisione presa per Roma-Feyenoord: adesso è UFFICIALE

Decisione presa in vista della finale di Conference League a Tirana tra Roma e Feyenoord: arriva l’annuncio ufficiale dei giallorossi

Manca una settimana precisa per la finalissima. La Roma giallorossa è in trepidazione per il match contro il Feyenoord, che assegnerà la coppa della Conference League. Dopo quasi 14 anni, i capitolini hanno la possibilità tornare finalmente ad alzare un trofeo e mister José Mourinho è a un passo dal lasciare un segno indelebile nella storia della ‘Magica’ a neanche un anno dal suo arrivo sulla panchina.

I tifosi adorano lo Special One e sono pronti ad affrontare la battaglia più importante della stagione insieme al loro amato condottiero. Il tecnico portoghese, però, ha ricordato che prima sarà necessario terminare al meglio il percorso in campionato. L’ultimo impegno, contro il Torino, andrà in scena venerdì sera, con Abraham e compagni chiamati a raggiungere subito la qualificazione in Europa League.

Maxi schermi all’Olimpico per la finale col Feyenoord: decisione UFFICIALE della Roma

Nel frattempo, la società ha comunicato ufficialmente una rilevante decisione in vista di mercoledì prossimo. Come si apprende dal sito del club, i supporters della Roma, che non sono riusciti a comprare un biglietto per Tirana, avranno una valida alternativa. Ci sarà, infatti, un super evento allo stadio Olimpico con i maxi schermi all’interno, in modo da poter seguire tutti insieme la partita. Altra dimostrazione significativa da parte dei Friedkin, che stanno conquistando il cuore di una quantità innumerevole di persone.