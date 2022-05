Contatto con l’agente e niente Inter: si rafforza la pista inglese

La vicinanza dell’Inter al talento argentino potrebbe essere scalzata dai contatti dell’agente con la dirigenza di un forte club di Premier League

Chiunque ormai si aspetta che l’Inter piazzi il suo primo, grosso colpo della sessione estiva di mercato per alzare l’asticella qualitativa in rosa a disposizione di Inzaghi. Soprattutto considerata la modalità, piuttosto agrodolce, con cui è stato scaricato dalla dirigenza della Juventus il fantasista argentino Paulo Dybala.

Il calciatore, come noto, avrebbe manifestato tutto il suo entusiasmo all’idea di poter restare in Italia. Forte, fra l’altro, dell’ottimo rapporto di stima ed affetto che condivide con l’amministratore delegato nerazzurro Marotta. Le parti si sono tenute spesso in contatto nelle ultime settimane e restano propense a chiudere presto l’accordo.

Calciomercato, Antun in contatto con l’Asenal per Dybala

Ciononostante l’agente di Dybala, Jorge Antun, non può permettersi il lusso di affidarsi a poco più di qualche parola al vento. Finché qualcosa non verrà messo per iscritto, il suo lavoro continuerà ad esser quello di cercare la soluzione migliore per il suo assistito. Un giocatore di talento richiesto da mezza Europa.

Così, nelle ultime ore, il giornalista James Olley di ‘ESPN’ ha reso noto che l’Arsenal – una delle maggiori interessate al cartellino di Dybala – avrebbe intrapreso i primi contatti con Antun per conoscere più da vicino le richieste del calciatore. Non si esclude che possa giungere un’offerta concreta nelle prossime settimane.