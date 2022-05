Svolta Juventus, carta Kean per il nuovo centrocampista

Possibile carta Kean per il nuovo centrocampista in casa Juventus. L’ultima idea per la dirigenza bianconera. Tutti i dettagli

“Gli capita mezza occasione e fa gol, stasera in cinque o sei non ne ha fatto uno. Il calcio è così, a volte le cose vanno bene e altre meno”.

“Lui è un 2000, ha tanta esperienza ma ogni tanto fa troppa lotta, spreca energie in duelli che non servono. Ma sono cose che possono solo migliorare, più gioca e più migliora”. Dopo la deludente prova di Genova, con il clamoroso gol non trasformato nel finale, Massimiliano Allegri ha difeso così Moise Kean. L’attaccante è reduce da una stagione al di sotto le aspettative, soprattutto per le gerarchie del tecnico bianconero: dopo l’arrivo di Vlahovic è diventato a tutti gli effetti una riserva, e il suo futuro è nuovamente in bilico. “Futuro? Io mi faccio trovare pronto quando il mister me lo chiede. Cerco di dare il 100% per la squadra e per la maglia”, ha recentemente dichiarato Kean. Per l’ex PSG, però, potrebbero riaprirsi le porte della Premier League.

Calciomercato Juventus, l’ipotesi di scambio con Moise Kean

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Kean sarebbe finito nel mirino del West Ham. Il club inglese starebbe monitorando la situazione del classe 2000, pronto all’assalto in caso di apertura da parte della società bianconera. Un’apertura che, salvo ripensamenti, non è in dubbio: la Juve sarebbe disposta a privarsi del giocatore, ma deve prima riscattarlo dall’Everton per una cifra di circa 28 milioni di euro. Servirà dunque un’importante offerta del West Ham, senza escludere un possibile scambio. Occhi puntati su Soucek, leader del centrocampo degli ‘Hammers’.