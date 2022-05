Futuro incerto al PSG, il Milan tenta il colpaccio: chiesto lo scambio

Dal PSG potrebbe partire uno dei big e il Milan drizza le antenne per l’eventuale colpaccio: i parigini però pensano allo scambio

Stagioni completamente opposte per il PSG e il Milan quest’anno. Infatti i francesi dopo aver investito molto sul mercato estivo dello scorso anno, acquistando il meglio in circolazione, come Leo Messi, avevano l’obiettivo di vincere la Champions League, svanito agli ottavi di finale.

Il Milan invece sta per coronare il sogno scudetto, che ai rossoneri manca da undici anni. Due stagioni diverse ma un punto in comune nel calciomercato potrebbe esserci. Infatti il Milan potrebbe aver messo gli occhi su un big del PSG che recentemente ha parlato di un futuro ancora non definito con il club francese. In cambio però i parigini vorrebbero un big del Milan.

Calciomercato Milan, occhi su Verratti: il PSG chiede Tomori

I campioni all’interno del PSG sono ormai innumerevoli, tra cui anche il centrocampista della Nazionale italiana, Marco Verratti. Nei giorni scorsi, ai microfoni di ‘Le Parisien’, Verratti ha svelato che non ha ancora trattative in corso con il PSG per il rinnovo e che qualora non arrivasse troverà un’altra squadra. Così a drizzare le antenne potrebbe essere il Milan.

Nel 2024 il contratto di Verratti scadrà, ma i rossoneri potrebbero regalarsi un colpaccio scudetto non indifferente. Per il club francese però al momento il centrocampista italiano sarebbe intoccabile. Così i parigini in cambio dal Milan vorrebbero Fikayo Tomori, difensore centrale che sarebbe anche lui intoccabile per i rossoneri. Dunque un affare difficile tra due intoccabili di due top club.