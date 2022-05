Non solo Dybala, Conte ora esagera: doppio sgambetto all’Inter

Conte questa volta esagera: il Tottenham non solo va in forcing su Dybala, ma prova un altro sgambetto all’Inter. Provocazione Marotta

Le strade dell’Inter e di Antonio Conte potrebbero incrociarsi di nuovo. Nessun clamoroso ritorno in nerazzurro per il manager salentino che con il Tottenham è ad un passo dalla conquista di un piazzamento Champions.

Il quarto posto che gli Spurs devono mettere in cassaforte domenica con la gara contro il Norwich apre interessanti scenari di mercato per il club londinese. Paratici ovviamente butta lo sguardo anche in Italia ed è così che le strade potrebbero incrociarsi nuovamente con l’Inter. Dal Tottenham, infatti, è pronta a partire un’offensiva importante per Paulo Dybala. L’argentino piace a Marotta ma preferisce la pista estera per non ‘tradire’ la Juventus: Londra potrebbe rappresentare un palcoscenico ideale per il suo talento e Conte saprebbe come valorizzarlo. Dybala ma non solo perché dagli Spurs è pronto un altro sgambetto all’Inter.

Calciomercato Inter, Conte ci prova anche per Skriniar

Non solo Dybala per il Tottenham di Antonio Conte che punta anche su Milan Skriniar. La qualificazione Champions consentirà agli Spurs di poter fare investimenti importanti sul mercato e lo slovacco potrebbe andare a rinforzare la difesa.

L’Inter del resto ha la necessità di vendere qualche pezzo pregiato e Skriniar è uno dei principali indiziati. Via ma soltanto al prezzo giusto: Marotta vuole sessanta milioni di euro per dare il via libera all’addio dell’ex Sampdoria. Una cifra importante che non prevede contropartite, con una eccezione però. L’Inter, infatti, potrebbe prendere in considerazione l’idea di non vendere Skriniar esclusivamente per soldi, se la contropartita fosse Romero. Una provocazione quella dell’amministratore delegato nerazzurro, considerato quanto ha speso la società inglese per riscattarlo dall’Atalanta. Conte però non molla: Dybala nel mirino e con lui anche Skriniar per un doppio sgambetto alla sua ‘ex’.