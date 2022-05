Lo scambio è doppio: così la Juventus convince Simeone

La Juventus continua a monitorare giocatori di livello assoluto: sguardo in casa Atletico Madrid per convincere Diego Simeone, il piano

La dirigenza bianconera è sempre molto attiva sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo: la strategia per preparare l’assalto in casa Atletico Madrid.

La Juventus è pronta a rivoluzionare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con innesti di livello assoluto. In questo modo la dirigenza bianconera continua a monitorare giocatori che potrebbero fare al caso di Massimiliano Allegri: nel mirino della Juve ci sarebbero anche il terzino brasiliano, Renan Lodi, e il centrocampista argentino, ex Udinese, Rodrigo De Paul, che non ha vissuto una stagione entusiasmante sotto la gestione di Diego Simeone.

Lo stesso club torinese potrebbe convincere l’allenatore argentino inserendo nella trattativa il laterale brasiliano, Alex Sandro, più Mckennie o Arthur riuscendo così a confezionare un maxi affare suggestivo con l’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, il piano in ottica futura

Le prossime settimane saranno decisive in casa Juventus con una vera e propria rivoluzione in estate. In tanti lasceranno la compagine bianconera, così come Federico Bernardeschi, a cui non sarà rinnovato il suo contratto. Possibile addio anche per Alvaro Morata visto che il riscatto dall’Atletico Madrid è fissato a 35 milioni di euro, una cifra considerata altissima dalla Juventus. La dirigenza bianconera, dopo il quarto posto in classifica conquistato già settimane fa, è già attiva per puntellare la rosa di Allegri per essere protagonista nuovamente in Champions League dopo il fallimento contro il Villarreal.