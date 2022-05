Il Milan pronto al doppio colpo dal PSG: c’è anche Icardi

Mauro Icardi e Colin Dagba potrebbero vestire la maglia del Milan di Stefano Pioli. Le ultimissime notizie di calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli è a pochissime ore dalla sfida col Sassuolo al Mapei Stadium. I rossoneri, alle ore 18 domenica, cercheranno di strappare l’ultimo punto valevole per lo scudetto e sono assolutamente padroni del loro destino a differenza dei cugini dell’Inter, impegnati in casa contro la Sampdoria, che dovranno sperare soltanto nella sconfitta del Diavolo per poter ambire al secondo tricolore consecutivo.

Insomma, preparatevi ad una giornata ricca di emozioni, ma da lunedì, con il campionato terminato, sarà di nuovo, come sempre, tempo di calciomercato. Le trattative non si fermano mai soprattutto in casa Milan visto l’imminente passaggio di proprietà del club rossonero che potrebbe finire nelle mani di Red Bird, che avrebbe sbaragliato la concorrenza di InvestCorp, fondo che fino a qualche settimana fa sembrava super favorito per l’acquisto della società meneghina che, comunque, anche con Elliott sta mettendo in mostra grandi cose.

Il Milan è infatti esempio di successo abbinato alla sostenibilità. Un binomio non troppo comune per il mondo del calcio e che potrebbe battere una strada importante per il futuro di questo sport. I rossoneri stanno facendo benissimo senza spendere cifre esorbitanti e mantenendo sempre la stessa linea societaria, anche al costo di dolorose partenze, basti pensare agli addii della scorsa estate di Donnarumma e Calhanoglu.

Calciomercato Milan, doppio colpo per l’estate

Il Milan è quindi anche al lavoro per l’estate dove di sicuro servirà un centravanti e, in quest’ottica, attenzione al nome di Mauro Icardi. L’ex capitano proprio dell’Inter sembra ormai fuori dal progetto tecnico del PSG ed un suo ritorno in Italia non è da escludere. Attenzione però perché i rossoneri potrebbero piazzare addirittura un doppio colpo dal club parigino. L’altro nome caldo sarebbe quello di Colin Dagba, terzino destro della società transalpina e buon prospetto per il futuro.