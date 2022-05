L’uragano PSG lo porta via: Juve e Milan a mani vuote

Il Paris Saint-Germain ha puntato il mirino su un importante calciatore in vista del prossimo calciomercato: allarme per Juventus e Milan

Per Juventus e Milan è l’ora di concentrarsi a pieno sul futuro. Conclusi tutti gli impegni sul campo, le due italiane possono adesso occuparsi totalmente dei temi strettamente legati alla prossima sessione di calciomercato, che aprirà i battenti il 1 luglio.

Entrambe studiano varie soluzioni per potenziare la propria mediana. Come noto, la ‘Vecchia Signora’ sta cercando di riportare a Torino Paul Pogba, che a breve si libererà a parametro zero dallo United, e le parti in causa pare siano molto vicine. Il francese, però, non è l’unico profilo presente nella lista di Federico Cherubini.

Calciomercato, allarme per Juventus e Milan: irrompe il PSG

Tra le varie opzioni, infatti, c’è anche quella che porta al nome di Renato Sanches. Sappiamo, inoltre, che il portoghese in forza al Lille piace parecchio pure ai rossoneri, intenzionato ad acquistarlo per sostituire il partente Franck Kessie. A rovinare i piani di Juventus e Milan potrebbe essere il Paris Saint-Germain. I parigini, stando a quanto riferisce ‘Le Parisien’, avrebbero puntato il mirino sul classe ’97, valutato intorno ai 30-35 milioni di euro. L’ex Bayern rientra tra le preferenze di Luis Campos, il quale si appresta a prendere il posto di Leonardo nella dirigenza del PSG. Juventus e Milan, dunque, dovranno fare molta attenzione, poiché la concorrenza è di quelle spaventose.