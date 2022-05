Calciomercato infuocato: dal tradimento Inter al futuro di Milinkovic-Savic

Termina la stagione di Serie A e torna il calciomercato, che potrebbe infiammarsi attorno a Milinkovic-Savic e un ‘tradimento’ all’Inter

Un finale di stagione al cardiopalma, che ha visto il Milan trionfare in campionato. I rossoneri infatti hanno vinto per 0-3 in casa del Sassuolo e non hanno lasciato all’Inter spiragli per sognare il sorpasso. Con la stagione di Serie A che si chiude con tutti i suoi verdetti anche in chiave Europa e retrocessione, si accende una nuova sessione di calciomercato estiva.

A infiammare la finestra per i trasferimenti potrebbe essere il nome di Sergej Milinkovic-Savic, tra i migliori centrocampisti della stagione ancora una volta. Oltre al centrocampista serbo, anche il futuro di un big dell’Inter viene messo in discussione dai bookmakers, che quotano il ‘tradimento’ e il passaggio al Milan.

Da Milinkovic-Savic a Brozovic: i bookmakers infiammano il calciomercato

Il futuro di molti calciatori in questa sessione estiva di calciomercato verrà messo in discussione. Tra questi c’è anche quello di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che potrebbe fare il grande salto in un top club. Molti club continuano a seguirlo con interesse e a infiammare il mercato sono i bookmakers.

Infatti Matchpoint quota l’addio di Milinkovic-Savic alla Lazio a 1.85, una quota ritenuta bassa per un addio così importante. Invece lo stesso bookmaker mette in dubbio anche la permanenza di Brozovic all’Inter nonostante il recente rinnovo. Infatti l’addio del centrocampista, con destinazione Milan, in stile Calhanoglu, ma al contrario, viene quotato a 33, una quota decisamente molto alta. Dunque il calciomercato entra nel vivo e niente può essere dato per scontato.