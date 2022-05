Dal Manchester City alla Juventus, che occasione per Allegri!

Super occasione dal Manchester City di Pep Guardiola per la Juventus. Tutti i dettagli in vista del calciomercato estivo

“Prima di tutto voglio vedere che giocatori avrò a disposizione. La base c’è già, ma la squadra va sistemata. La società lo sa, ne abbiamo parlato e c’è comunità di intenti. Cercheremo di fare il meglio possibile”.

“Vedremo cosa dirà il mercato. Abbiamo dei giocatori in uscita e dalla settimana prossima ci metteremo a lavoro. Pogba? Sento fare tanti nomi. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, bisogna vedere cosa riusciremo a fare. Il mercato è molto difficile, servono calma, equilibrio e valutare bene cosa abbiamo”. Lo ha dichiarato Massimiliano Allegri dopo Fiorentina-Juventus, l’ultimo match che ha chiuso la deludente stagione della squadra bianconera. La Juve ha concluso l’annata senza trofei e l’obiettivo per la prossima stagione è già ben chiaro: tornare a vincere. E molto passerà dal calciomercato estivo.

Calciomercato Juve, occasione Grealish: ecco le condizioni

Tra i tanti nomi già accostati al club bianconero, nelle prossime settimane potrebbe spuntare anche un’importante occasione dall’Inghilterra che risponde al nome di Jack Grealish. L’inglese, l’acquisto più caro nella storia del Manchester City, ha osservato dalla panchina anche la partita che è valsa la Premier League alla squadra di Pep Guardiola. L’ex Aston Villa non è nemmeno subentrato contro la sua ex squadra e ha sicuramente deluso le attese alla luce dell’investimento da oltre 110 milioni di euro. Grelish potrebbe così lasciare Manchester in prestito nel calciomercato estivo, possibile con un riscatto futuro, e la Juventus è alla finestra. Staremo a vedere.