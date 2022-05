A Londra gratis, sfuma il colpo per Juventus e Milan

Uno dei tanti giocatori che si libera a parametro zero a giugno potrebbe restare in Premier: sfuma il colpo per Juventus e Milan

Conclusa la stagione al settimo posto – confermando così la propria partecipazione alle Coppe Europee per l’anno prossimo sebbene in Conference League e non in Europa League come alla fine dello scorso anno – l’ambizioso West Ham è a caccia di nuovi profili da inserire in rosa in vista della prossima stagione.

Già in corsa per alcuni dei migliori talenti in circolazione in Europa (su tutti Ekitike, già cercato da Roma e Milan), il club londinese ovviamente non disdegna la possibilità di qualche colpo ‘a zero’. Utile in termini economici e anche tecnici, considerando che il prescelto già si è esibito, con ottimi frutti, dalle parti dell’Olympic Stadium, la nuova casa degli ‘Hammers‘. Il giocatore, rientrato alla base all’alba della stagione appena conclusa, ha disputato solamente 9 gare con la maglia del Manchester United, club che ne detterà il cartellino solo per un altro mese e spiccioli.

Lingard verso il West Ham, Juve e Milan al palo

Il rinnovo del contratto di Jesse Lingard, centrocampista ancora di proprietà dei Red Devils, non è nemmeno oggetto di discussione in seno alla dirigenza del club inglese. Il giocatore si libererà a zero il prossimo 30 giugno. Juventus e Milan sono da tempo interessate al giocatore, che però pare deciso a compiere una scelta ‘conservativa’ per il futuro della sua carriera.

Già protagonista di un’ottima parentesi nel West Ham – club al quale era approdato in prestito da gennaio a giugno 2021 – il centrocampista potrebbe tornare proprio nella squadra con la quale – a conti fatti – ha reso al meglio negli ultimi anni. La stessa disponibilità economica dei londinesi in vista dell’ingaggio da proporre metterebbe nei guai le due italiane – e anche la Roma, che si era recentemente affacciata su di lui -. Battagliare con i club di Premier sullo stipendio annuo del calciatore non è esercizio consigliabile per le finanze delle nostre società.