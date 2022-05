Neymar via, il PSG si prende il bomber della Serie A

Il Paris Saint-Germain trattiene Mbappé e libera Neymar: assalto al top player della Serie A

Il Paris Saint-Germain avrà Kylian Mbappé anche il prossimo anno. Non sono bastati i lunghi corteggiamenti del Real Madrid. Il francese ha rinnovato col club parigino e continuerà a trascinare il PSG anche il prossimo anno.

Ieri ci sono stati, invece, i saluti ad Angel Di Maria che non rinnoverà col PSG e un altro big che potrebbe lasciare Parigi è Neymar. ‘Football Transfers’ ha sottolineato che il PSG intende separarsi dal top player brasiliano. Dopo 5 stagioni col Paris, Neymar potrebbe dire addio a Parigi. Uno scenario clamoroso che porterebbe la dirigenza del PSG a fiondarsi su un big della Serie A.

Il PSG libera Neymar e prova l’assalto a Lautaro

Leonardo e la dirigenza del Paris hanno messo gli occhi concretamente su Lautaro Martinez. Il bomber nerazzurro ha disputato la sua miglior stagione da quando è in Italia. 25 gol stagionali, 21 in campionato per il ‘Toro’ che ha trascinato la squadra di Simone Inzaghi alla conquista di due trofei, Supercoppa e Coppa Italia e ha sfiorato il secondo scudetto consecutivo. Una stagione che è un mix tra gioia e delusione ma che potrebbe essere l’ultima con la maglia dell’Inter.

Messi stima molto Lautaro Martinez visto anche l’ottimo rapporto istaurato dai due in nazionale. La spinta della ‘Pulce’ potrebbe convincere Lautaro a scegliere il Paris e a salutare il club che lo ha reso grande e uno dei migliori attaccanti del calcio europeo.