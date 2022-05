Inter, niente scudetto per Inzaghi ma arriva il ‘Tapiro’: annuncio sul futuro

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo aver perso lo scudetto all’ultima giornata riceve il ‘Tapiro d’oro’: annuncio sul futuro

Il finale di stagione per l‘Inter è stato certamente amaro e ancora è difficile da mandare giù. Lo scudetto perso all’ultima giornata, con i ‘cugini’ del Milan che hanno trionfato in vetta alla classifica, è stato sicuramente un duro colpo. Restano però comunque i due titoli vinti e una lotta serrata fino all’ultima giornata per cui non si può definire negativa la prima annata di Inzaghi sulla panchina dell’Inter.

Dopo aver perso lo scudetto e con un po’ di tristezza dentro ancora, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha ricevuto la visita di ‘Striscia la Notizia’ che gli ha consegnato il ‘Tapiro d’oro’. L’allenatore annuncia anche il suo futuro sulla panchina nerazzurra.

Inter, Inzaghi annuncia: “Resto sicuramente”

Una beffa che pesa ancora quella dello scudetto perso all’ultima giornata, con il Milan laureatosi campione d’Italia. Così a fare visita a Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è ‘Striscia la Notizia’, con Valerio Staffelli che gli ha consegnato il ‘Tapiro d’oro’.

L’allenatore nerazzurro ha così dichiarato: “Purtroppo la corsa Scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino all’ultimo. I nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo fargli i complimenti. Futuro? Rimango certamente all’Inter”. Dunque sciolti i dubbi anche sul futuro. Ora la concentrazione è tutta sul prossimo calciomercato estivo.