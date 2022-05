Cessione Inter, ribaltone estivo: “Zhang ha deciso”

Dopo aver dovuto rinunciare allo scudetto finito sulla sponda rossonera del Naviglio, l’inter potrebbe vedere un grosso cambiamento

È stata una giornata intensa, l’ultima di Serie A vissuta dall’Inter di Simone Inzaghi. Nonostante la bella vittoria sulla Sampdoria, i nerazzurri cedono il passo al Milan che si è laureato campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia, eguagliando proprio i titoli nazionali della ‘Beneamata’. Le attenzioni dell’Inter sono adesso tutte rivolte al prossimo anno, con la stagione 2022/23 che vedrà i nerazzurri agguerriti e pronti a sfidare Milan, Juventus e Napoli su tutte per tornare al comando del calcio italiano.

Attenzione alla ormai imminente sessione estiva di calciomercato che, tra entrate ed uscite, può regalare sorprese importanti a Simone Inzaghi. Se il Milan è ormai vicinissimo a finire nelle mani di ‘RedBird’ lasciando definitivamente Elliott, la situazione in casa Inter ‘rischia’ di essere analoga. L’indiscrezione registrata nelle ultime ore riguarda il patron dei nerazzurri Steven Zhang e la possibilità che ceda la società meneghina nei prossimi mesi.

Cessione Inter: la decisione di Zhang

Secondo quanto riferito dal giornalista di ‘Libero’ e tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin, in casa Inter si potrebbe prospettare l’ipotesi di un importante cambio ai vertici. “Di recente si è palesato un fondo interessato all’acquisizione del club”, ha scritto Biasin sul noto quotidiano. “Il patron Steven Zhang ha ribadito la volontà di non vendere la società”. Nei piani di Zhang, dunque, sarebbe ancora in primissimo piano il club nerazzurro anche per il prossimo futuro.

Il piano del presidente dell’Inter è chiaro, secondo quanto scrive il giornalista: “Farà di tutto per confermare questa rosa e permetterle di tornare subito a comandare in Serie A“.

L’Inter, quindi, sembra destinata a rimanere in mano a Steven Zhang che ha tutta l’intenzione di darsi da fare per rilanciare il progetto nerazzurro, riportando l’Inter ai vertici del calcio italiano e non solo.