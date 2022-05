Dybala ha fatto la sua scelta: Inter e Roma ora lo sanno

Paulo Dybala dovrebbe prendere una decisione in tempi brevi dopo l’addio alla Juventus: nei prossimi giorni arriverà la scelta ufficiale

Giorni intensi per conoscere il futuro di Paulo Dybala: il talentuoso attaccante argentino è pronto per una nuova avventura suggestiva per la sua carriera.

Un addio commovente alla Juventus con i tifosi che sono anche scoppiati in lacrime nella sua ultima gara all’Allianz Stadium. Paulo Dybala dovrà comunicare la sua scelta ufficiale in vista della prossima stagione dopo che non ha rinnovato il suo contratto con la compagine bianconera.

Come svelato dal giornalista, Cesar Luis Merlo, la Roma ha formulato un’offerta formale per Paulo Dybala, come free agent dopo la sua partenza dalla Juventus. Il suo agente è in trattativa con l’Inter e così il club nerazzurro farà ufficialmente una proposta nei prossimi giorni.

Calciomercato, Dybala verso la scelta ufficiale

Secondo le ultime indiscrezioni Paulo Dybala dirà attualmente di no alla proposta della Roma. La sua priorità è quella di vestire con la maglia dell’Inter, o almeno in squadre che disputano la Champions League, per tornare ad essere protagonista nella massima competizione europea. Lo stesso Francesco Totti ha svelato di cercare anche di convincerlo in vista della prossima stagione, ma sarà difficile arrivare ad una decisione definitiva. Il suo obiettivo resta quello di tornare ad alti livelli mettendosi in luce in Champions League dopo l’avventura suggestiva in maglia bianconera.